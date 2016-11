Kein Bienli-Flugwetter, miese Ernte :  «Schlechtestes Honig-Jahr seit Menschengedenken!»

Süss ist anders: 2016 war in der Schweiz das «schlechteste Honig-Jahr seit Menschengedenken». Das sagt Bruno Reihl (62), Imker aus Wollerau SZ. Er hat die Ernten von 885 Kollegen aus der ganzen Schweiz ausgewertet.

Die Resultate publizierte er in der November-Ausgabe der «Schweizerischen Bienen-Zeitung»: Nur halb so viel Honig wie letztes Jahr landete in den Waben, das sind 31 Prozent weniger als der langjährige Schnitt. «Einige imkern seit mehr als 50 Jahren, und keiner kann sich an eine so miserable Ernte erinnern.»

Schuld ist das schlechte Wetter. Die erste Jahreshälfte war die verregnetste, die je gemessen wurde. Wenn es regnet, fliegen die Bienli nicht aus. Reihl: «Den wenigen Honig, den sie einholten, brauchten sie für sich selbst zum Überleben. Ein paar Imker mussten ihre Völker sogar durchfüttern.»

Keine Folge der Klima-Erwärmung

Könnern wir jetzt keinen Schweizer Honig mehr posten? «Bis Weihnachten geht manchenorts im Mittelland und in den Voralpen der regionale Honig aus», sagt Reihl. Dort muss Honig zugekauft werden. Genf und Wallis dagegen melden sogar mehr Honig als im Vorjahr.

Ist das Seichwetter eine Folge der Klima-Erwärmung? Oder hatte sogar das Wetterphänomen El Niño seine Hände im Spiel? Weder noch, sagt Stephan Bader (56), Klimatologe von Meteo Schweiz: «Das Halbjahr war in gewissen Regionen ein Ausreisser. Einzelne Extreme sind meist eher eine Laune der Atmosphäre als eine Folge der Klima-Erwärmung, und ein Einfluss von El Niño auf das Niederschlagsgeschehen in der Schweiz ist nach dem heutigen Kenntnisstand nicht nachweisbar.»

Monotones Mittelland

Eine weitere Erklärung hat Mathias Götti (42) vom Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde parat: «Die Landschaft im Mittelland ist eintöniger geworden, es gibt immer mehr vom Gleichen. Nehmen wir an, die Zeit, in der der Raps blüht, ist verregnet: Dann tragen die Bienen in dieser Region nichts ein. Und wenn es dann wieder trocken ist, blüht nichts mehr.» Anders gesagt: In Gegenden, wo viel vom Gleichen wächst, gibt es entweder richtig viel oder fast keinen Honig.