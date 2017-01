Kantone zahlen kaum noch Zinsen :  Hier lohnt sich frühes Steuerzahlen nicht mehr

Steuerzahler bekommen die Negativzinsen dieses Jahr stärker zu spüren: Denn nun lohnt es sich in vielen Kantonen kaum noch, seine Steuern früh zu zahlen. Noch vor zwei Jahren gab es dafür in manchen Kantonen eine Gutschrift von bis zu zwei Prozent.

Nun aber haben die Kantone kein Interesse mehr, Geld auf ihren Konten anzuhäufen – weil sie sonst Negativzinsen bezahlen müssten. Deshalb streichen oder senken sie den sogenannten Ausgleichszins, den es für das frühe Zahlen der Steuern gibt, wie das Wirtschaftsportal «cash.ch» schreibt.

Kanton Zins 2017 Zins 2016 Verzugszins 2017 Verzugszins 2016 Aargau 0,1 0,1 5,1 5,1 Appenzell (AR) 0,5 1 5 5 Appenzell (AI) 1 1 4,5 4,5 Basellandschaft 0,2 0,2 6 6 Basel-Stadt 0,25 0,25 4 4 Bern 0 0,25 3 3 Fribourg k.A. 0,2 k.A. 3 Genf 0,1 0,5 2,6 3 Glarus k.A. k.A. 4,5 4,5 Graubünden 0,2* 0,2* 4 4 Jura 0,1 0,2 6 5 Luzern 0 0,3 5 5 Neuchâtel 0 1 3/8** 3 Nidwalden 0,5 0,5 4 4 Obwalden 0,25 0,5 5 5 Schaffhausen 0,1 0,5 5 5 Schwyz 0,5 1 3,5 3,5 Solothurn 0 0,25 3 3 St. Gallen 0,25 0,5 4 4 Tessin 0,1 0,25 2,5 2,5 Thurgau 0,2 0,5 3 3 Uri 0,5 0,5 4 4 Waadtland 0,125 0,25 3,5 3 Wallis 0 0,15 3,5 3,5 Zug 0 0 3 3 Zürich 0,5 0,5 4,5 4,5

Keine Vergütung mehr gibt es in den Kantonen Bern, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Wallis und Zug. Den Satz gesenkt haben insgesamt 15 Kantone, schreibt das Portal weiter. Jura etwa reduzierte ihn von zwei auf ein Prozent, Appenzell Ausserrhoden von einem auf 0,5 Prozent und Schaffhausen von 0,5 auf 0,1 Prozent.

Hier gibt es noch Zins

Immerhin: Sieben Kantone behalten den Ausgleichszins. Darunter etwa Zürich, wo es 0,5 Prozent gibt – mehr als auf den meisten Sparbüchern. Allerdings steht laut Steueramt eine künftige Senkung zur Diskussion. Ebenfalls 0,5 Prozent gibt es in Uri, Schwyz und Nidwalden. Am meisten profitieren frühe Steuerzahler in Appenzell Innerrhoden. Dort gibt es noch ein Prozent.

Auch wenn frühes Steuerzahlen nur noch in Teilen der Schweiz einen Zinsvorteil verspricht – zu spät zahlen kann teuer werden. Dann werden teilweise saftige Strafzinsen fällig. Am heftigsten trifft es die Einwohner des Kantons Neuenburg, die ab April acht Prozent berappen müssen. Vergleichsweise günstig kommt man im Tessin weg, wo weiterhin 2,5 Prozent verlangt werden. (bsh)