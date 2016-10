Kantönligeist :  Porsche-Fahrer fahren günstiger als Tesla-Besitzer

Elektroautos wie ein Tesla sind nicht nur sauber, sondern auch flüsterleise. E-Flitzer sind inzwischen in immer mehr Schweizer Städten anzutreffen. Die Null-Emissions-Fahrzeuge schonen darüber hinaus auch die Ohren der lärmgeplagten Städter.

Halter von Teslas und Co. sollten eigentlich mit steuerlichen Anreizen belohnt werden. Doch wie so oft in der Schweiz hat jeder Kanton seine eigene Regelung, wie sehr man Besitzer von Elektroautos von Steuern entlasten will.

Eine aktuelle Untersuchung des TCS hat ergeben, dass ein Porsche 911er (viel Lärm, hoher Benzinverbrauch) steuerlich fast dreimal günstiger ist als ein Tesla S 70 D. Sage und schreibe 1780 Franken kostet der E-Flitzer aus Kalifornien an Motorfahrzeugsteuer in Basel.

Ganz anders in Zürich: Der Tesla-Besitzer zahlt hier ausser Stromkosten keinen Rappen an Motorfahrzeugsteuern. So übrigens auch in den Kantonen Genf, Glarus, St. Gallen, Obwalden und Solothurn.

Warum dieser happige Unterschied? Ein Grund liegt darin, dass in vielen Kantonen – wie so auch im Kanton Basel-Stadt – die Besteuerung der Fahrzeuge über die Leistung des Motors geschieht. Sprich: Ein Telsa S 70 D hat rund 525 PS, während ein Porsche 911 «nur» gerade einmal 420 Pferdestärken auf den Boden bringt.

Im Kanton Zürich bedient man sich zur Besteuerung der Fahrzeuge dem Gewicht und dem Hubraum – also dem Fassungsvermögen eines Motors. Im Fall des Tesla ist das Null.

Sechs Kategorien existieren schweizweit, wie Steuern für Autos erhoben werden. Um sicherzugehen, welche Regelung entsprechend gilt, lohnt sich der Blick auf des Website des jeweiligen Strassenverkehrsamts.