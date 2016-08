Kahlschlag im Heimmarkt :  Banken strichen 3500 Stellen in der Schweiz

Die Industrie hat die Krise hinter sich. Doch die Banken stecken noch immer im Tief. Dies zeigt der heute veröffentlichte Bankenbarometer der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Die Schweizer Banken haben allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 3454 Stellen gestrichen. Bezogen auf das Total der Arbeitsplätze im Inland ist das ein Minus von über vier Prozent.

Die Banken haben laut Mitteilung zwar 3558 Zugänge verzeichnet. Die Abgänge überwiegen mit 7012 jedoch massiv. Damit zählten die Banken am 30. Juni laut Umfrage der SBVg noch 83'629 Vollzeitstellen.

Mehr Stellen im Ausland

Die Banken verschoben ihre Stellen ins Ausland. Denn netto erhöhte sich der Personalstand ausserhalb der Schweiz um über 6700 Angestellte.

Für das zweite Halbjahr erwarten zwei Drittel der Befragten laut Bericht keinen weiteren Abbau. Nur 11,7 Prozent rechnen mit weiteren Stellenstreichungen.

Die Arbeitslosenrate im Bankensektor ist ebenfalls gestiegen, und zwar von 2,5 auf neu 2,7 Prozent im Juni. Immerhin: Die Quote liegt unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 3,1 Prozent.

Zahlreiche Herausforderungen

Schon 2015 gab es einen Personalabbau in der Schweiz. Es verschwanden 1012 Vollzeitstellen. Den grössten Teil zum Personalrückgang trugen damals die Auslandbanken mit einer Stellenreduktion von 2036, beziehungsweise 11,2 Prozent ihres Personalbestands bei.

Die SBVg sieht die Probleme der Banken in den steigenden Regulierungskosten, in sinkenden Margen, der steigenden Preissensibilität der Kunden und den tiefen Zinsen. Ausserdem erhalten die Institute zunehmend Konkurrenz durch digitale Finanzdienstleister.

Der Brexit stehe zudem noch in der Aufarbeitung und der getrübte wirtschaftliche Ausblick in der EU und in Asien sei ebenfalls keine Hilfe.