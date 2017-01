Juhura! Gratiswerbung! :  Zuckerberg setzt auf Schweizer Technik

Was digitale Technik betrifft, mag das Silicon Valley der Schweiz voraus sein. Nicht aber, wenn es um traditionelle Haushalts-Geräte geht. So sieht das jedenfalls wohl Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32).

In einem Video-Posting auf Facebook erklärt er seinen persönlichen digitalen Assistenten «Jarvis» und verbringt dabei längere Zeit in der Küche seines Privathauses in San Francisco. Spannend wird es ab Sekunde 46: Im Hintergrund ist klar und deutlich eine Jura-Kaffeemaschine des Typs ENA 5 zu sehen.

Freude am Jura-Hauptsitz

Das freut das Solothurner Unternehmen: Am Jura-Hauptsitz in Niederbuchsiten SO platze man fast vor Stolz, wie die «Handelszeitung» schreibt. Und versichert, dass Zuckerberg aus eigenen Stücken zu dem Modell gekommen und nicht als Aushängeschild gebucht worden sei.

Das Video generierte bereits 24 Millionen Aufrufe. Einen besseren Gratis-Werbespot hätte sich Jura wohl kaum erträumen können. (bsh)