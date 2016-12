Internet ist Schuld :  Media Markt macht Berner Filialen dicht

Die Berner posten Elektronik-Artikel lieber in Onlien-Shop als im traditionellen Laden. Das hat jetzt Folgen für Media Markt: Der Elektronik-Discounter will die beiden Filialen in der Berner Markthalle und in Schönbühl aus wirtschaftlichen Gründen zu schliessen.

Mit der Reduktion des Fachmarktnetzes trage Media Markt der Verlagerung auf das Online-Geschäft Rechnung, teilt das Unternehmen mit. Ein definitiver Entscheid werde aber erst getroffen, nachdem sich die Mitarbeitenden im Rahmen des gesetzlichen Konsultationsverfahrens zu den Schliessungen geäussert hätten.

Proteste gegen Media Markt in der Markthalle

Die Berner Markthalle war bis Mai 2013 eine Gastrohalle mit elf Restaurants. Doch diese Nutzung habe nie rentiert, machten die Eigentümer 2013 geltend und kündigten allen Mietern.

Anschliessend wurde die Halle saniert. Schon als der Media Markt als neuer Mieter genannt wurde, gab es Kritik aus der Bevölkerung. Gewerbe und Gastronomie hätten immer weniger Platz in der Innenstadt, hiess es. Im letzten Jahr kam es deshalb wiederholt zu Protesten gegen die Neu-Vermietung. (sda)