Inhalt und Preis frisch, nur die Packung ist «alt» :  Denner setzt auf Retro

Ein bisschen Nostalgie zum Geburtstag darf sein. Zum Auftakt des 50. Jubiläumsjahrs lässt Denner Produktklassiker in «alten» Verpackungen wieder aufleben. Ab morgen Dienstag stehen beliebte Marken wie Ovomaltine, Stocki-Kartoffelstock, Ragusa, Maggis Suppenwürze und Wernli-Waffeln im Retro-Look in den Regalen der Denner-Verkaufsstellen. «Weitere Retro-Produkte folgen in den kommenden Wochen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Wie die Migros-Tochter auf Anfrage präzisiert, produzierten Marken-Lieferanten wie Nestlé die Retro-Serie – in limitierter Auflage ausschliesslich für die 800 Denner-Verkaufsstellen (inklusive Satelliten). Nostalgiker und Design-Fans sollten schnell zugreifen, heisst es weiter.

Hat es etwa gar nicht genügend Ware für alle, handelt es sich darum also lediglich um Lockvogel-Angebote, um neue Kunden in die Läden zu holen? «Es ist genügend Ware vorrätig», sagt ein Sprecher auf Anfrage. Nur für den ganzjährigen Verkauf reiche sie eben nicht.

Wie viel die Produkte bei ihrer Lancierung vor zig Jahren kosteten, sei nicht mehr nachvollziehbar. «Die Retro-Aktionsangebote sind aber nicht nur optisch, sondern auch preislich sehr attraktiv», versichert der Sprecher. (uro)