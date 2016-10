Industrie Viele Industrie-KMU kämpfen ums Überleben

BERN - BE - Mehr als die Hälfte der kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der MEM-Industrie kämpfen ums Überleben. Gemäss Roland Goethe, Präsident des Branchenverbands Swissmechanic, hat sich die Lage in den letzten Monaten verschlechtert.