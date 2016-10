BASF in Basel: Streichung von 180 Stellen an Basel Standorten

Hiobsbotschaft für Basel BASF streicht 180 Stellen

BASEL - Der Chemiekonzern BASF plant in der Region Basel einen weiteren Stellenabbau: Bis Ende 2018 will das Unternehmen an den Standorten Basel-Rosental und Schweizerhalle rund 180 Arbeitsplätze aufheben, wie BASF heute mitteilte.