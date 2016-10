Hilfe beim Ticket-Kauf :  Google weiss heute, ob es morgen teurer wird

Ärgerlich: Man will einen Flug buchen, wartet aber lieber doch noch einen Tag – und schon kostet der Trip viel mehr. Google beugt nun solchen Frustrationen vor.

Denn der Suchmaschinenriese hat seinen Flug-Suchdienst Google Flights aufgerüstet. Dieser zeigt neu nicht mehr nur Flüge an, sondern auch, wann es lohnt, sie zu buchen.

Google empfiehlt andere Reisedaten und Flughäfen

Das funktioniert zum Einen durch Tipps, die aufploppen, wenn man einen Flug ausgesucht hat. Die legen dem Kunden zum Beispiel nahe, doch einen Tag später oder von einem anderen Flughafen abzufliegen, wenn er ein paar Franken sparen wolle.

Die weitaus mächtigere Funktion heisst «Price Tracking» – Preis-Verfolgung also. Hat man einen Flug mit diesem Tracking versehen, bekommt man eine E-Mail-Nachricht, wenn Preise «signifikant steigen oder sinken», wie es im hauseigenen Blog von Google heisst. Auf diese Weise kann man sogar die Preisentwicklung ganzer Destinationen verfolgen.

«Google Flights» vergleicht vergangene Buchungspreise mit der Gegenwart

Um Verbilligungen oder Teuerungen voherzusagen, schaut sich Google die Wahrscheinlichkeit an. Dafür vergleicht ein Algorithmus die gegenwärtigen Preise mit denen, die in der Vergangenheit auf dieser Route verlangt wurden. So kann Google etwa berechnen, dass auf einer Strecke in der Vergangenheit 90 Prozent aller Fälle die Flugpreise sieben Tage vor Abflug anstiegen.

Google sitzt nicht nur auf einem Berg von Flugdaten – sondern auch den Flug-Vergleichsportalen wie Ebookers oder Kayak im Nacken. Mittlerweile könne man in den USA teilweise schon über Google Flights einen Flug buchen, erklärt Philipp Ries, der bei Google Schweiz für die Reisebranche zuständig ist. Google Flights sei aber nicht als Konkurrenz zu den Vergleichsplattformen zu verstehen, sagt Ries gegenüber BLICK.