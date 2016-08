Hightech aus den Alpen :  Knochensäger vom Goms gewinnen Prix Montagne

Ende Juli berichtete BLICK über das Medizinaltechnik-Unternehmen aus dem Walliser Hochtal. Die Gomina AG produziert Sägeblätter und Raspeln für die Knochenchirurgie – und beliefert Spitäler in 13 Ländern. Nun hat das Unternehmen aus Niederwald VS den Prix Montagne 2016 gewonnen.

Ski-Legende und Jury-Präsident Bernhard Russi (67) ist überzeugt, dass das Preisgeld von 40'000 Franken in die richtigen Hände übergeht: «Die Gomina beweist eindrücklich, dass auch ein Unternehmen im Berggebiet mit Innovation und Qualität international erfolgreich sein kann. Das hat Modellcharakter und soll anderen Bergregionen als Inspiration dienen».

Preisgeld fliesst ins Unternehmen

Die in Bern überreichte Gewinnsumme will Gomina-Chef Bruno Erzinger (60) in sein Unternehmen investieren – für die Weiterentwicklung und neue Stellen. Mit 31 Vollzeitstellen gilt die Gomina AG bereits heute als grösster Ganzjahresarbeitgeber im Goms.

«Mit der Spezialisierung auf die Knochenchirurgie haben wir den richtigen Schritt gemacht – für das Unternehmen und für die ganze Region», sagt Erzinger, der 90 Prozent seiner Belegschaft im Goms rekrutiert hat. «Dass wir nun den Prix Montagne gewinnen, bedeutet uns sehr viel.»

13 Projekte wurden eingereicht

Der Prix Montagne der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und der Schweizer Berghilfe wird seit 2011 jährlich an wirtschaftlich erfolgreiche Projekte aus dem Berggebiet verliehen.

Bedingung: Sie müssen nachweislich und beispielhaft einen Beitrag zu Wertschöpfung, Beschäftigung oder ökonomischer Vielfalt leisten. Dieses Jahr wurden 13 Projekte eingereicht. Fünf nominierte Konkurrenten hat die Gomina AG letztlich ausgestochen.