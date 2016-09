Salt prellt Kunden mit unfairem Datenpackt zum Surfen im Ausland

Es ist ein altbekanntes Problem, sorgt aber immer wieder für Ärger: Wer bei Salt zum mobilen Surfen im Ausland ein Datenpaket kauft, erlebt zuweilen eine böse Überraschung. Denn die Pakete laufen jeweils am 9. des Monats ab – egal an welchem Tag es gekauft wurde.

Besonders perfid ist der Fall einer Blick-Leserin aus Zürich. Daniela* verbrachte ihre Ferien in Italien und kaufte am 9. September bei Salt für 39 Franken ein Datenpaket von einem Gigabite. Dabei stand der Hinweis: Das zusätzliche Datenvolumen sei bis zum 9. eines Monats gültig.

«Ich ging davon aus, dass das Paket bis zum 9. Oktober gültig ist, also genau für einen Monat», sagt Daniela. Falsch gedacht. Schon am 10. September war alles verschwunden. Weg war das zusätzliche Datenvolumen. Daniela musste wieder ein neues Paket kaufen, um nicht plötzlich in die Roaming-Falle zu tappen.

Denn bei Salt hatte man kein Gehör für die Kundin: Ein Salt-Mitarbeiter sagte ihr, es sei normal, dass das Paket am 9. ablaufe und er nichts tun könne. Daniela: «Es geht mir nicht ums Geld, aber da fühlt man sich betrogen.»

Salt bleibt stur

Auf Anfrage von BLICK rückt das Telekomunternehmen nicht von seinem Standpunkt ab: «Die Laufzeit der Salt Roaming-Optionen beträgt sehr wohl 30 Tage.»

Das stimmt schon. Aber nur wenn man das Datenpaket exakt am 10. des Monats kauft. Diese Handhabung erklärt Salt wie folgt: «Die Tatsache, dass die Optionen jeweils vom 10. des Monats bis zum 9. des darauffolgenden Monats laufen, erklärt sich durch die technische Verlinkung mit unserem Rechnungszyklus.» Auf Deutsch: Salt rechnet jeden Monat am 10. ab, weshalb sie nicht flexiblere Laufzeiten für die Pakete anbieten können.

Telekom-Experte Ralf Beyeler vom Vergleichsportal Verivox ist dieses Problem bekannt: Niemand verstehe, wieso Salt noch immer am 10. eines Monats die Datenpakete lösche. «Mit gesundem Menschenverstand lässt sich dieses System nicht erklären.» Zumal es die Swisscom und Sunrise auch schaffen, dass die Pakete für 30 Tage lang gültig sind – egal wann man sie kauft.

Fairerweise müsste Salt klar deklarieren, dass das Paket nur noch für einen Tag gültig sei, sagt Beyeler. Er rät der Kundin, sich an die Schlichtungsstelle Telekommunikation (Ombudscom) zu wenden.

* Name der Redaktion bekannt.