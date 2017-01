Heute ist grosse Eröffnung der neuen Büros :  Jetzt ist Google total Zürich

Google und Zürich – das war bisher eine Erfolgsgeschichte. Und sie fängt gerade erst richtig an. Heute eröffnet Google seine neuen Büros in der Zürcher Sihlpost. Gemeinsam mit den Räumen in der neuen SBB-Überbauung Europaalle sind das 50’000 Quadratmeter – genug Platz also für Tausende neue Arbeitsplätze. Bis Ende 2020 wird Google die neuen Büros etappenweise beziehen.

Dabei ist Zürich mit über 1800 Mitarbeitern aus 75 Nationen bereits Googles grösster Entwicklungsstandort ausserhalb der Vereinigten Staaten. Dass die Limmatstadt überhaupt zum Thema wurde, hat sie einem Schweizer Google-Mitarbeiter zu verdanken. Urs Hölzle (54) stiess 1999 zu Google und ist mittlerweile nach den Gründern Larry Page (43) und Sergey Brin (43) der dienstälteste Mitarbeiter. Zürich war ihm bestens bekannt, weil er von 1984 bis 1988 an der ETH Computerwissenschaften studierte.

Mit zwei Mitarbeitern gestartet

In der Schweiz startete der Internet-Gigant 2004 – anfangs mit zwei Mitarbeitern am Limmatquai. Ein Jahr später waren es bereits 70. «In Zürich sind Entwickler aus der ganzen Welt stationiert, die nicht in den USA arbeiten wollen oder können», sagte Hölzle damals zu BLICK.

2008 wechselte Google ins Hürlimann-Areal. Dort entwickeln die Mitarbeiter Produkte für die ganze Welt: Sie arbeiten etwa an der Google-Suche, an Google Maps, Gmail und Youtube.

Vergangenen Sommer wurde bekannt, dass auch Google Research Europe in Zürich angesiedelt wird – ein Team, das sich mit dem maschinellen Lernen von Computern beschäftigt. Trotz der neuen Büros will Google am Hürlimann-Areal festhalten. (bsh)