ABB-Aktie steigt auf Jahreshoch nach Abwehr von Hedge-Fond Cevian

Der Industriekonzern ABB hält an der Sparte Stromnetze fest. Das verkündete CEO Ulrich Spiesshofer (52) am heutigen Investorentag. ABB wird also nicht zerstückelt, wie das zuletzt der Hedge-Fond Cevian forderte.

Die Schweden beissen sich am Industriekonzern die Zähne aus. Offenbar zur Freude bestehender ABB-Aktionäre. An der Schweizer Börse steigt das ABB-Papier um über 1.5 Prozent auf 22.32 Franken – das ist der höchste Stand seit März 2014.

Doch die Abwehr der Forderungen des Grossaktionärs Cevian allein, dürften nicht für das Aktien-Hoch verantwortlich sein. Die Bank Vontobel lobt das neue Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Dollar. «Unseres Erachtens kann ABB damit bei vorteilhaften makroökonomischen Bedingungen die Ertragskraft noch stärker erhöhen», schreibt die Bank in einem Kommentar.

ABB-Investor Cevian, der rund 6 Prozent an ABB hält, sieht das anders. Er zeigte sich prompt enttäuscht: Die Performance des Konzerns sei über Jahre hinweg durch die Konglomeratsstruktur behindert worden. (uro)