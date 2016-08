Jugendzeitschrift Bravo und Dr. Sommer werden 60 Jahre alt

Sie hat ganze Generationen geprägt, heute feiert die Jugendzeitschrift «Bravo» ihren sechzigsten Geburtstag. Sechzig Jahre Foto-Love-Storys, Star-Schnitte, freche Extras wie Sticker und Abzieh-Tattoos und grosse Interviews mit allen Stars von Elvis (†42) über die New Kids on the Block bis zu Miley Cyrus (23). Die wichtigsten Seiten der «Bravo» drehten sich aber nur um eins: Sex - oder wie zu Gründerzeiten noch hiess: «Die körperliche Vereinigung». Ganze Generationen wurden von der Zeitschrift aufgeklärt, die 1956 mit Marilyn Monroe (†40) auf dem Cover für 50 Pfennig erstmals verkauft wurde.

«Kann ich im Schwimmbad schwanger werden?»

In Zeiten, in denen offene Diskussionen über Sexualität verpönt waren, beantwortete Dr. Sommer die dringendsten Sex-Fragen der Teenager. Der Klassiker: «Kann ich im Schwimmbad schwanger werden?» Jahre später folgten sogar Nackt-Portraits von jugendlichen Lesern. Komiker Stefan Büsser (31) erinnert sich scherzhaft an sein erstes «Shooting» und postet heute Morgen eine Nackt-Fotomontage.

Die BRAVO wird heute 60! Ich kann mich noch gut an mein erstes Shooting erinnern... A photo posted by Stefan Büsser (@stefanbuesser) on Aug 25, 2016 at 9:57pm PDT

An der Sex-Beratung hat sich bis heute - trotz Internet-Pornos, Sexting und Dating Apps - nichts geändert. Noch immer beantwortet ein vierköpfiges Expertenteam die intimsten Fragen der Jugend. Bloss: Zum Sechzigsten muss die «Bravo» langsam an die Rente denken. In ihrer Blütezeit Ende der Siebziger erschien sie wöchentlich mit einer Auflage von 1,8 Millionen Exemplaren. Heute wird sie nur noch alle zwei Wochen 131'000 Mal gedruckt - und die Jugend chillt lieber auf Snapchat. 60 weitere Jahre wird die «Bravo» kaum erleben. (meg)