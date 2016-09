Händler kritisieren Siroop.ch als Billig-Marktplatz

Des einen Freud, ist des anderen Leid. Im Fall Siroop.ch ist das der günstigste Preis.

Schnäppchen-Jäger sind heiss auf Tiefpreise. Für Händler auf dem Marktplatz von Coop und Swisscom ist der Preiskampf auf der Plattform allerdings ein Greuel. Siroop werde immer mehr zu einer Preisvergleichsseite, auf der sich nur der günstigste Anbieter dursetzen könne, sagt Markus Säuberli, Chef des Berner Fotoladens Zumstein im «Tages-Anzeiger».

Zwar sei er froh, dass es die Plattform gebe, wo er seine Waren zusätzlich anbieten könne. Kritik übt er jedoch auch an den «horrenden Gebühren» von bis zu 10 Prozent, die er an Coop und Swisscom abdrücken muss.

Ein weitere Siroop-Händler konstatiert im selben Zeitungsbericht: «Wir müssen auf der Plattform konkurrenzfähig sein. Wenn zwei Anbieter das identische Produkt haben, kauft der Kunde in der Regel beim günstigeren.»

Gratis-Versand wird teilweise gekippt

Was die Kunden ebenfalls freut ist der Gratis-Versand – besonders bei kleinen Bestellungen. Gegen über dem «Tages-Anzeiger» bestätigten mehrere Händler, dass kleine, günstige Artikel sehr gefragt seien auf der Plattform. Für sie sind die Kleinstsendungen meist ein Verlustgeschäft – wenn auch ein Werbeeffekt da ist.

Doch mit dem Gratis-Versand ist nun Schluss – zumindest für Waren-Bestellungen von unter 50 Franken. Noch in diesem Monat sollen die Versandgebühren angepasst werden. Gratis sind fortan nur noch Bestellungen ab 50 Franken Warenwert. Siroop-Chef Constantin Hilt will sich dazu nicht äussern. Dafür kündigt er Tests der Auslieferung am Bestelltag an, die derzeit anlaufen.

Und was sagt Hilt zum Vorwurf, Siroop verkomme zu einer Preisvergleichsseite? Er widerspricht vehement. Man sei ein Marktplatz und unterscheide sich deutlich von Preisvergleichsdiensten. «Wir bieten jedem Händler die Möglichkeit, sich auf Siroop zu präsentieren», sagt Hilt.

In ein paar Tagen dürfte Siroop Bilanz ziehen. Dann wird das Projekt des Grossverteilers und des Telekomriesen ein Jahr alt. (uro)