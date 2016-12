Grubenunglück Mindestens 17 Bergleute sterben bei neuem Grubenunglück in China

Peking – Bei einem neuen Grubenunglück in China sind mindestens 17 Bergleute ums Leben gekommen. Mehrere weitere seien nach der Explosion in einer Kohlemine in Chifeng im Norden des Landes unter Tage eingeschlossen, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag.