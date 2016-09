Bei der SBB sollen 1400 Jobs gestrichen werden

Grosse Rosskur bei den SBB: Die Bundesbahnen wollen offenbar bis zu 1400 Jobs abbauen. Diese Zahl will der «Tages-Anzeiger» aus dem Umfeld der SBB erfahren haben.

Umfassendes Programm

Der Kahlschlag wird intern «Railfit» genannt. Ein Kostensenkungsprogramm, das in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberaterin McKinsey erarbeitet wurde. Die SBB wollen die Öffentlichkeit morgen Vormittag über die Einzelheiten orientieren.

Ursprünglich war von einem Abbau in der Grössenordnung von 900 Stellen bis ins Jahr 2020 die Rede gewesen. In einer Einladung, die dieser Tage an die Medien verschickt worden war, nennen die SBB als Grund für das umfassende Kostensenkungsprogramm die «Kosten für Betrieb, Erhalt und Erneuerung der Infrastruktur».

Verwaltung besonders betroffen

Der letzte grosse Stellenabbau bei den SBB geht auf die 1990er Jahre zurück. Damals wurde der Personalbestand von rund 40'000 auf etwa 30'000 reduziert. Heute arbeiten bei den SBB zirka 33'000 Personen.

Der Grossteil der Stellen dürfte in der Verwaltung gestrichen werden, heisst es denn auch im «Tages-Anzeiger». Wie sich diese geographisch verteilen, wird sich morgen weisen. (hoa)