Graubünden knapp geschlagen :  Die beliebtesten Skigebiete der Schweiz

Die Schweizer zieht es während der Skiferien meist nach Zermatt VS. Dies zeigt eine Auswertung des Vergleichsdienstes Kayak. Das Online-Vergleichsportal hat dazu die Suchanfragen für Hotels analysiert.

«Auf rund 360 Pistenkilometern können sich Wintersportfans in Zermatt so richtig austoben, und das scheint bei den Besuchern anzukommen», heisst es in einer Medienmitteilung des Portals.

Ausländer reisen gerne auch nach Grindelwald

Rang zwei geht nach Davos GR, Rang drei nach St. Moritz GR. Knapp nicht aufs Treppchen geschafft hat es die Lenzerheide GR. Und mit Arosa geht auch der fünfte Platz nach Graubünden.

Anders ist das Bild bei den Gästen aus dem Ausland: Zwar buchen auch sie am häufigsten Hotels in Zermatt. Platz zwei geht jedoch nach St. Moritz, den dritten Platz sichert sich Davos.

Bei den Ausländern höher im Kurs liegt auch das Berner Oberland. Am vierthäufigsten wird von internationalen Touristen Grindelwald gebucht, Adelboden liegt auf Platz sechs. Dazwischen schafft es mit Verbier noch eine Region aus dem Wallis. (bam)