Gipfeli-Lieferdienst Juts.ch :  Jetzt kommt die Online-Bäckerei

Für frische Gipfeli am Sonntagmorgen das Haus zu verlassen – das muss nicht sein, hat sich ein Schweizer Startup gesagt. Und eine Online-Plattform für Bäckereien lanciert.

Über juts.ch können Hungrige neu frische Backwaren bestellen und sie von den lokalen Bäckereien direkt ins Haus oder Büro liefern lassen. Die Plattform fungiert dabei als Vermittler und schliesst die Bäckereien zu einem zentralen Lieferanten-Netzwerk zusammen.

Ganze Deutschschweiz als Ziel

Derzeit sind bereits 30 Bäckereien angeschlossen, vor allem im Raum Zürich. Dabei soll es aber nicht bleiben: «Der Grossraum Zürich ist schon weitgehend abgedeckt. Unser Ziel ist es, bis Ende 2017 die gesamte Deutschschweiz auf juts.ch zu vernetzen», sagt Juts-Gründer Serge Aerne (37). Eine Bestellplattform für frisches Brot sei in der Schweiz eine absolute Neuheit.

Und so funktioniert es: Der Kunde gibt in der Suchleiste der Webseite seine Postleitzahl ein. Nun bekommt er alle registrierten Bäckereien in seiner Umgebung vorgeschlagen. Davon wählt er eine aus und stellt dann seine individuelle Frühstücksbox zusammen. Zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt liefert der lokale Bäcker seine Ware – ohne Versandkosten. Allerdings ist eine Bestellmenge von mindestens 20 Franken nötig.

Bei den Bäckereien komme das Angebot gut an, sagt Aerne zu BLICK: «Sie freuen sich über eine zusätzliche Einnahmequelle und erreichen ein neues Publikum.» (bsh)