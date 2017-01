Gigantischer Auftrag aus Indien :  ABB zieht Deal über 640 Millionen Dollar an Land

Gigantischer Auftrag aus einem Schwellenland für den Technologiekonzern ABB: Der indische Netzbetreiber Powergrid hat ABB beauftragt, ein 1800 Kilometer lange Stromübertragungsleitung für das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land zu bauen. Der indische Staat spricht dafür ein Auftragsvolumen von 640 Millionen Dollar, umgerechnet 651 Millionen Franken.

ABB schreibt in einer Medienmitteilung, dass die Netzerweiterung zwischen der Stadt Raigarh in Zentralindien nach Pugalur im Süden des Landes eine der längsten Verbindungen der Welt sein wird. Dank ihr sollen rund 80 Millionen Menschen mit Strom versorgt werden. Und zwar je nach Wetter- und Windlage in beide Richtungen.

Der Auftrag wurde im vierten Quartal 2016 verbucht, das Projekt soll bis 2019 fertiggestellt sein. Die Aktie von ABB notiert am Dienstagmorgen 0.7 Prozent im Plus. Der Leitindex SMI steht 0.2 Prozent im Minus.