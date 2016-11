Geschäftsleute fürchten Exzesse in der Swiss-Business-Lounge :  Fallen jetzt die Mallorca-Touristen ein?

Ruheoase Business-Lounge. Wo Geschäftsmänner vor dem Flug relaxen, am Laptop arbeiten und sich ein Häppchen genehmigen.

Oder: Partybude Business-Lounge? Wo Feier-Touristen auf den Ledersesseln rumfläzen, Sandwiches verschlingen und Alkohol vernichten?

Darum gehts: Die Swiss öffnet ab sofort ihre Business-Lounges (BLICK berichtete). Für 39 Franken können Economy-Passagiere sich im Internet ein Ticket für die vormals exklusive Welt der Geschäftsleute kaufen. Essen und Getränke – auch Alkohol – sind in den 39 Franken inbegriffen.

BLICK-Leser nicht begeistert

Die Leser-Reaktionen fielen harsch aus: «Als Geschäftsreisender brauche ich Ruhe und Konzentration vor dem Flug. Zudem möchte ich arbeiten. In Zukunft gibt es Lärm, und der Alkoholkonsum wird vermutlich exponentiell ansteigen», schreibt ein User.

Peter Schneiter meint: «Da lachen ja die Hühner beziehungsweise die Eco-Passagiere. Ein guter Deal: Für 39 Franken Gratisgetränke und Häppchen, so viel man will. Man wird sehen, wie erfreut die Business-Passagiere an einem Montagmorgen in dieser Lounge sind, wenn die Mallorca-Touris einfahren und Rambazamba veranstalten.»

Swiss geht von «moderater Nachfrage» aus

Man nehme folgendes Beispiel: Der tägliche Swiss-Flug nach Mallorca verlässt Zürich um 15.10 Uhr. Der Eintritt in die Lounge ist den ganzen Tag gültig. Vor dem Abflug bleibt Touristen in Feierlaune genug Zeit, sich für den Flug in Stimmung zu trinken.

Besteht diese Gefahr wirklich? Die Swiss verneint: Als Premium-Airline mache man mit den Fluggästen durchweg gute Erfahrungen. «Im Rahmen der Einführungsphase werden wir aber die Nachfrage genau beobachten und uns eine Steuerung des Angebots vorbehalten.» Aufgrund der Preisgestaltung gehe man zurzeit von einer moderaten Nachfrage aus.

Die Business-Passagiere sind gespannt, wie das Experiment ausgeht.