Geldpolitik Nationalbank signalisiert Kurswechsel bei Deviseninterventionen

BERN - BE - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat mit einer Änderung in der Formulierung einen leichten Kurswechsel bei den Deviseninterventionen signalisiert. Künftig könnte sie ihre Interventionen zurückfahren. An der Zinsfront bleibt alles beim Alten.