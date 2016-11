Indien nach Bargeldreform: Kunden überrennen indische Banken komplett

Geldpolitik Nach Blitz-Bargeldreform: Kunden überrennen indische Banken

Neu Delhi – Die radikale und überraschende Bargeldreform in Indien hat am Donnerstag einen massiven Andrang auf die Banken ausgelöst. Am ersten Bankarbeitstag nach der Änderung drängten sich Hunderte Kunden vor fast jeder Filiale in den grossen Städten.