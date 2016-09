Swarovski-Skandal: Entlassene Mitarbeiter müssen Neue einarbeiten

Der österreichische Kristallriese sorgt innert weniger Wochen erneut für Ärger. Diesmal am wichtigen Produktionsstandort Triesen FL. Dort steht ein neuer Personalabbau an. «Betroffen ist vorerst ‹nur› der Bereich Finanzen und Buchhaltung«, schreibt die Zeitung «Liechtensteiner Vaterland» heute.

Dennoch: Mindestens 15 Mitarbeiter müssen ihren Schreibtisch räumen – bis Ende Jahr, sagt ein Mitarbeiter der Zeitung. Doch damit nicht genug: Der Bereich Finanzen und Buchhaltung wird in Triesen aufgehoben und nach Danzig in Polen ausgelagert. Er soll dort bereits Anfang 2017 den Betrieb aufnehmen.

In Danzig werden künftig Teile der F&A-Aktivitäten von anderen Swarovski Standorten zusammengeführt und gebündelt.

Einführung durch Gekündigte

Pikantes Detail: Eingelernt werden müssen die polnischen Buchhalter in Triesen – von den gekündigten Swarovski-Angestellen! Das sorgt für zusätzlichen Ärger. Laut dem «Lichtensteiner Vaterland» sollen die neuen polnischen Mitarbeiter bis Ende Jahr fit sein für ihre neuen Aufgaben.

BLICK konfrontierte die Swarovski-Pressestelle am Hauptsitz in Österreich mit diesen Informationen. «Bis Ende des Jahres 2016 sind am Standort Triesen (Liechtenstein) 11 Mitarbeiter und am Standort Männedorf (Schweiz) 6 Mitarbeiter betroffen», bestätigt eine Sprecherin gegenüber BLICK.

Die Belegschaft sei darüber bereits informiert worden. «Alle notwendigen Massnahmen werden so sozial verträglich wie möglich und weit über die üblichen Standards hinausgehend umgesetzt.»

Der Kristallkonzern beschäftigt nach Angaben der Sprecherin am Standort Triesen derzeit 598 Mitarbeiter, in Männedorf ZH 507.

Offenbar steht schon die nächste Entlassungsrunde im Raum. Ausgelagert werden soll der Bereich Stammdatenpflege – von Triesen nach Osteuropa. Zu einem zusätzlichen Stellenabbau und weiteren Fragen zu den gekündigten Mitarbeitern will Swarovski nichts sagen.

Im vergangenen Jahr erst wurde die manuelle Fertigung nach Serbien ausgelagert. 45 Arbeitsplätze gingen damals verloren. Und Ende 2013 mussten 25 Mitarbeiter der Produktion gehen.

Mobbing in Zürcher Filiale

Job-Verlagerungen sind bei Swarovski das eine. Der Umgang mit Mitarbeitenden das andere. BLICK deckte in der vergangenen Woche mehrere Fälle schikanierter Mitarbeiterinnen in einer Zürcher Swarovski-Filiale auf. Die entlassene Verkäuferin Viktoria Harmath (39) berichtete beispielsweise, wie sie von ihren Vorgesetzten gemobbt wurde («Dein Bauch ist so dick»).

Noch schweigt sich der Kristallriese in Österreich über die Folgen der Enthüllungen für die Boutiquen-Leiter in Zürich aus.