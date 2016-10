Galaxy-Note-7-Verbot auf Flügen in die USA :  Swiss-Passagiere müssen Samsung-Handy zuhause lassen

Das Galaxy Note 7 sollte zum neuen Samsung-Flaggschiff werden. Doch jetzt darf man das Smartphone nicht mal mehr in Flugzeuge mitnehmen. Die US-Luftbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat am Samstagnachmittag (europäische Zeit) die Weisung herausgegeben, das Gerät ganz aus den Flugzeugen zu verbannen. Der Grund: Brandgefahr!

Das Smartphone soll weder im Hand- noch im normalen Gepäck transportiert werden. Bis jetzt war bei den meisten Airlines lediglich das Benutzen an Bord verboten. Bei der Swiss durfte man das Gerät nur im Handgepäck transportieren.

Samsung Handy auspacken oder Flug verpassen

«Die Lufthansa Group kommt der Weisung auf allen Flügen nach Amerika nach», sagt Swiss-Sprecherin Karin Müller auf Anfrage von BLICK. Schon auf den Flügen am Samstagabend müssen die Galaxy-Note-7-Besitzer umpacken. Die Konsequenz kann für sie äusserst unangenehm sein: «Wir machen eine Durchsage am Gate», erklärt Müller. Wer ein solches Gerät dabei hat, sei es im Hand- oder Normalgepäck, müsse sich melden. Dann wird das Gepäck ausgeladen.

Der Passagier hat dann die Wahl, ob er sein Smartphone wegwerfen oder den Flug verpassen will. Ob die Swiss das Gerät allenfalls für die Dauer der Reise aufbewahren kann, werde individuell abgeklärt sagt Müller. Die Schwester-Firma Austrian Airlines habe aber schon klar gemacht, dass sie diesen Service nicht anbiete. «Wir wollen jetzt natürlich alle Kunden, die in die USA fliegen, informieren. Wie wir das machen, klären wir derzeit ab», so Müller.

Galaxy Note 7 von Air Berlin und Singapore Airlines verbannt

Andere Airlines reagieren auch. Medienberichten zufolge verbannen Air Berlin und Singapore Airlines das Galaxy Note 7 ganz aus ihren Maschinen.

Der südkoreanische Konzern Samsung hatte am Dienstag entschieden, sein Pannen-Smartphone ganz vom Markt zu nehmen. Dies, nachdem ausgekommen war, dass auch vermeintlich sichere, neuere Geräte in Brand geraten waren.