Nach Champions-League-Sieg: BVB-Aktie auf höchstem Kurs seit 2002

Fussball BVB-Aktionäre feiern Sieg in Lissabon - Höchster Kurs seit 2002

Frankfurt/Main – Der Champions-League-Sieg von Borussia Dortmund in Lissabon hat die BVB-Aktie auf den höchsten Stand seit mehr als 14 Jahren getrieben. Der Kurs stieg am Mittwoch fast bis auf 5,74 Euro - ungefähr so viel hatte die Aktie zuletzt im Frühjahr 2002 gekostet.