Fünf Mahlzeiten pro Telefon :  Dank Schrott-Handys können Kinder essen

Geschätzte acht Millionen Alt-Handys liegen in Schweizer Haushalten nutzlos herum. Man kann sie wegwerfen, vom Elektronikhändler entsorgen lassen – oder besser: Sie der Swisscom schenken.

Seit 2012 läuft die Aktion «Mobile Aid» des Telekomkonzerns (BLICK berichtete). Bislang konnten 460’000 Schrott-Handys gesammelt werden. Über zwei Millionen Mahlzeiten für Kinder in Not in Nicaragua, Äthiopien und Indien wurden damit finanziert, schreibt die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz. Jedes zurückgegebene Handy ermöglicht laut SOS-Kinderdorf die Ausgabe von fünf warmen Mahlzeiten.

Die Swisscom versichert, dass sie die Daten jedes Alt-Handys, die in ihren Shops retourniert würden, sorgfältig löscht.