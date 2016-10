CETA: Belgische Provinz Wallonien will 2016 kein Abkommen mehr bejahen

Freihandel Wallonie: Ceta-Verhandlungen brauchen noch bis Jahresende

Brüssel – Die belgische Provinz Wallonien will kurzfristig nicht dem Freihandelsabkommen Ceta zustimmen und sieht daher keine Chance für das Abkommen mit der EU am Donnerstag. Der wallonische Parlamentspräsident André Antoine sagte, an diesem Montag könne es kein Ja geben.