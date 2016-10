Franzosen bestätigen :  Décathlon eröffnet noch 2016 in der Schweiz

Décathlon macht Ernst mit dem Eintritt in den Schweizer Markt. Noch in diesem Jahr will der französische Sport-Discounter einen Schweizer Online-Shop aufschalten (BLICK berichtete).

Ob gleichzeitig auch Décathlon-Läden in Schweizer Städten eröffnen, war bislang unklar. Frühestens 2017 könnten die ersten eröffnen, berichteten Insider des Schweizer Sportfachhandels. «Gerade mal wieder werden intensiv Standorte um Genf herum gesucht», sagte ein Kenner der Sportszene, der anonym bleiben möchte.

Jetzt liegt BLICK die Bestätigung aus der Décathlon-Zentrale bei Lille (FR) vor. «Wir interessieren uns tatsächlich daran, uns in der Schweiz niederzulassen", sagt Magda Winiarczyk, Sprecherin von Décathlon in Frankreich. Man sei gerade dabei, den Schweizer Markt nach möglichen Standorten zu sondieren.

In Deutschland – wo Décathlon diese Woche in Hamburg eine neue Filiale eröffnet hat – berichten Medien, dass jährlich zehn bis zwölf neue Shops in Deutschland und der Schweiz geplant sind.

Zur Anzahl geplanter Filialen wollte sich Winiarczyk nicht äussern. Ebenfalls nicht festlegen wollte sie sich auf Städte oder Termine für eine mögliche Eröffnung erster Décathlon-Läden in der Schweiz. Gespannt darf man sein, ob es dann zum «Nachtangriff» auf die Schweiz kommt. In der Vergangenheit durfte, wer früh am Eröffnungstag nackt kam, sich gratis bei Décathlon eindecken.

Für die Schweizer Sporthändler heissts nun so oder so: anschnallen.