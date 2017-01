Wie oft wurde die Digitalwährung Bitcoin als Währung der Zukunft genannt: Sie sei dezentral, transparent und ultra-mobil. Viel schneller und moderner, als «alte Währungen» wie der Schweizer Franken oder der Euro. Sogar die SBB führten jüngst an ihren Ticket-Automaten die Möglichkeit ein, Bitcoins mit Franken zu kaufen.

Der Kanton Zug präsentierte sich gar als Pionier: Von Juli 2016 bis Ende letzten Jahres konnten Bürger Gebühren bis zu 200 Franken mit Bitcoins bezahlen. Seit Anfang Jahr ist dieser Versuch Geschichte. Der Kanton hat Glück, grosses Glück.

Seit Wochen befand sich der Bitcoin im Höhenflug. Von Tag zu Tag stieg der Wert des Bitcoins, zuletzt auf über 1100 US-Dollar pro Bitcoin. Vor gut einem Jahr war eine Einheit der Digitalwährung weniger als die Hälfte wert.

Der Höhenflug nahm aber heute ein abruptes Ende. Ein sehr hartes für all jene, die vom Höhenflug in den letzten Tagen noch profitieren wollte: Seit Mittag ist die Digitalwährung im Sturzflug. Zeitweise betrug der Kursverlust über 200 Dollar pro Bitcoin – fast 20 Prozent also.