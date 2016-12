Die Lieferung am Tag der Bestellung – die Same-Day-Delivery – wird zum Schlagwort des Jahres im E-Commerce. Bislang werben hierzulande nur ein paar wenige Konsumelektronik-Händler im Internet mit der Blitzlieferung, zum Beispiel Brack.ch und Steg.ch.

Ab 2017 will auch die Confiserie Sprüngli mitmischen und Online-Kunden innert weniger Stunden gleichentags zur Wunschzeit beliefern. «Wir möchten die Chancen der Digitalisierung nutzen», schreibt Tomas Prenosil, CEO Confiserie Sprüngli, in einer Medienmitteilung.

Durch eine Kooperation mit den SBB und dem Technologie-Start-up Notime sei eine rasche Lieferung innerhalb der ganzen Schweiz möglich.

Eine schnellere Verbindung ins Tessin durch den Gotthardtunnel hat den Luxemburgerli-Deal angeschoben: Jetzt können wir den grossen Sprung nach vorn machen, heisst es weiter. Und das Tessin, aber auch die Westschweiz deutlich schneller beliefern – ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

So funktionierts: Der Kunde bestellt im Sprüngli-Webshop. Anstatt bei der Same-Day-Delivery in Zürich kann man bald in sämtliche grösseren Städte der Schweiz auswählen. Notime bringt die Sprüngli-Produkte nach der Bestellung sofort vom Zürcher Paradeplatz zum Hauptbahnhof Zürich. Von dort werden sie in eine beliebige Stadt in der Schweiz gebracht.

Weniger als zwei Stunden für Tessin-Lieferung

«Nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels gelangen die Produkte innert weniger als zwei Stunden beispielsweise nach Lugano», sagt ein Notime-Sprecher zu BLICK. Dort angekommen, nimmt ein Notime-Velokurier das Paket entgegen und stellt es dem Empfänger zu.

Was die Same-Day-Delivery kostet, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die Rede ist von «attraktiven, einheitlichen Konditionen». Allein der Versand dürfte zwischen 15 und 20 Franken kosten.

Sprüngli kann auf ein Netz von aktuell 300 Notime-Fahrern und Velo-Kurieren zurückgreifen. Das Start-up arbeitet bereits mit Interdiscount und Brack zusammen.

Doch nicht nur online setzt die Confiserie zum Sprung an, sondern auch punkto Ladenexpansion: Im Juni 2017 eröffnet Sprüngli eine neue Filiale in St. Gallen, das 23 Verkaufsgeschäft schweizweit, kündigt Sprüngli in der heutigen Medienmitteilung an.