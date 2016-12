Ex-SNB-Direktor Hildebrand geht baden :  Blaue Lippen im Blausee

Was macht man nicht alles für einen guten Zweck! Über 160 Schwimmer sind gestern in den vier Grad kalten Blausee gestiegen. Unter ihnen Ex-SNB-Direktor Philipp Hildebrand (53), der das Resort zusammen mit Globetrotter-CEO André Lüthi (56) und dem Gründer des Swiss Economic Forum, Stefan Linder (49), besitzt. «Ein tolles Erlebnis», sagt Hildebrand zu BLICK.

«Mich haut so schnell nichts mehr um»

Die Idee für das erste Blausee-Schwimmen kam von Lüthi: «Ich war im Winter schon drei Mal in der Aare. Mich haut so schnell nichts mehr um.» Etwas mehr Überwindung brauchte Snowboard-Olympiasiegerin Tanja Frieden (40). «Ich hatte Respekt vor den vielen Forellen!» Am Ziel wartete alt Bundesrat Adolf Ogi (74) auf die Schwimmer. Der Erlös geht an seine Stiftung «Freude herrscht».