Ex-Novartis-Boss überrascht :  Vasella kritisiert hohe Medikamentenpreise

Innovation habe eben ihren Preis: Das war die Standardantwort von Daniel Vasella (63) zu seiner Zeit als Novartis-Chef, wenn die hohen Preise für die Medikamente kritisiert wurden. Wer in die Forschung investiere, müsse belohnt werden, betete Vasella das Credo der Pharma-Industrie herunter.

Nun hat Vasella den Tonfall geändert. In einem Gastbeitrag in der «SonntagsZeitung» kritisiert er die jüngste Entwicklung: Die Medikamentenpreise seien «in den vergangenen Jahren allzu stark angestiegen», schreibt Vasella. Darin wird auch Kritik an seinen Nachfolgern laut. Vasella ist seit bald vier Jahren nicht mehr in der Branche tätig.

Nachfolger Reinhardt nicht zufrieden mit Alcon

Nach seinem Abgang nahmen seine Nachfolger Abstand von Vasellas Vision eines Life-Science-Superkonzerns und bauten Novartis zurück. Die Impfsparte und das Geschäft mit nicht-rezeptpflichten Medikamenten wurden verkauft. Nun stellt der heutige Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt (60) das Vasella-Erbe noch mehr in Frage: Es stelle sich die Frage, ob Novartis der «beste Eigner für Alcon» sei, sagt er in einem Interview, das ebenfalls die «SonntagsZeitung» publizierte.

Im Klartext: Die Augenheilsparte steht ebenfalls zum Verkauf. Unter Vasella hatte Novartis 51,6 Milliarden Dollar für das US-Unternehmen bezahlt. Alcon war damit die teuerste Akquisition eines Schweizer Unternehmens. Nach der Integration blieb Alcon aber unter den Erwartungen. Das Management wurde bereits ausgewechselt. Doch Reinhardt zweifelt offenbar am langfristigen Erfolg des Unternehmens. (gs)