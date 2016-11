Eurokurs fällt auf 15-Monatstief :  Franken wird immer stärker

Das sind gute Nachrichten für alle Schweizer, die Weihnachtsgeschenke jenseits der Grenze einkaufen oder dort die Feiertage verbringen: Der Eurokurs ist heute Morgen unter die Marke von 1.07 Franken gerutscht. Das ist der tiefste Stand seit August 2015.

Kein Wunder: Der Franken gilt in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen. «Die Flucht in den Schweizer Franken hält an», schreibt die St. Galler Kantonalbank in einem Devisenkommentar. «Der Euro wurde gestern immer wieder unter 1,08 Franken gedrückt.» Das schliesse auf Interventionen der Schweizerischen Nationalbank SNB, schreiben die Devisenexperten der St. Galler Kantonalbank.

Der Dollar profitiert

Der Hauptgrund für die Euro-Schwäche: Die Stärke des amerikanischen Dollar nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump (70) zum neuen Präsidenten der USA. Der US-Dollar tendiert zum Franken bei einem Stand von 0,99 Franken langsam wieder in Richtung Parität.

Der neue US-Präsident Trump will Steuern senken und die Staatsausgaben erhöhen. Analysten gehen davon aus, dass so die Konjunktur und Inflation angeschoben werden. Deshalb sind die Zinsen für US-Anleihen stark gestiegen. Davon profitiert der Dollar.

Schlecht für die Industrie

Für die Industrie hingegen ist der stärker werdende Frankenkurs eine schlechte Entwicklung. Zumal bereits jetzt viele KMU der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche schwer zu beissen haben. Die Auftragslage ist schlecht. 70 Prozent der Betriebe, die dem Branchenverband Swissmechanic angeschlossen sind, haben nur für acht Wochen eine gesicherte Produktion.

Der Umsatz ist für 50 Prozent der KMU «nicht befriedigend», wie der Verband mitteilte. Der Auftragseingang hat sich bei 35 Prozent der Firmen verschlechtert. Der Umsatz sinkt, der Export stagniert. Ausgerechnet jetzt wird der Franken noch stärker. (pbe)