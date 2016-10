Es winken 15'000 Franken :  Migros und Co. reissen sich um Post-Agenturen

Am Mittwoch liess die Post die Bombe platzen: Bis 2020 sollen bis zu 600 Poststellen ihre Schalter schliessen. 1200 Angestellte bangen um ihren Job. Der gelbe Riese setzt künftig vermehrt auf Postagenturen, die bei Dritten eingemietet sind. In Apotheken, auf Gemeinden oder in Dorfläden.

Volg etwa betreibt bereits rund 300 Postagenturen. Jährlich verdiene ein Volgladen rund 15’000 Franken mit einer Agentur, berichtet die «NZZ am Sonntag». Volg bekommt ein Fixum für die Miete.

«Wir müssen die Infrastruktur entsprechend anpassen und die Kassen so programmieren, dass sie die Strichcodemarke lesen können. Zu einem variablen Teil sind wir zudem am Umsatz beteiligt», sagt Volg-Chef Ferdinand Hirsig. Was Volg genau verdient, behält er aber für sich.

Migros zeigt Interesse

Volg profitiert von den Agenturen, weil sie ihnen Kunden in die Läden bringt. Hirsig rechnet damit, dass mit den weiteren Schliessungen auch andere Detailhändler auf den Geschmack kommen. Und prompt: Die Migros zeigt Interesse an einem Ausbau der Zusammenarbeit. Derzeit hat betreibt sie in zehn Filialen eine Postagentur.

Denner führt 15 Agenturen. Und überlässt es den von Partnern geführten Filialen, ob sie mit der Post ins Geschäft kommen will. Nur Coop gibt sich gegenüber der «NZZ am Sonntag» bedeckt. Man sei aber an Innovationen interessiert. (pbe)