Die psychologische Drecksarbeit hat Facebook delegiert. Wie dreckig die Sichtung von Abermillionen Posts im Sozialen Medium sind, zeigen erstmals Recherchen der Webseite «Mobile Geeks» und der «Süddeutschen Zeitung». Den Berichten zufolge arbeiten etwa 600 Personen – angestellt von der deutschen Bertelsmann-Tochter Arvato.

Mitarbeiter dieser Löschtruppe erzählen, wie grauenvoll der Job ist. Die Rede ist von schweren psychischen Problemen, verursacht durch die Sichtung von Inhalten wie Mord, Folter oder Kindsmissbrauch.

«Seit ich die Kinderpornovideos gesehen habe, könnte ich eigentlich Nonne werden», erzählt eine Löschmitarbeiterin der «SZ«. «An Sex ist nicht mehr zu denken. Seit über einem Jahr kann ich mit meinem Partner nicht mehr intim werden. Sobald er mich berührt, fange ich an zu zittern.»

Hass tolerieren und nicht genau hinsehen

Belasten tun aber nicht nur die abscheulichen Inhalte. Auch die Regeln, wann ein Beitrag gelöscht wird und wann nicht, nagen an den Mitarbeitern. So bleibt ein Foto eines Backofens mit Geldscheinen davor und dem Text «Habe mir schnell eine Judenfalle gebaut!» ungelöscht, weil es kein Aufruf zu Mord ist. «Wir mutmassen nicht, was der Verfasser des Beitrages gemeint haben könnte – auch wenn es für viele offensichtlich ist», sagt ein Mitarbeiter.

Auch für die «SZ»-Journalisten war die Recherche «schockierend», wie Mit-Autor Till Krause erzählt. Und er gibt den Satz einer Arvato-Mitarbeiters wieder, der ihm am meisten im Gedächtnis geblieben ist: «Ich habe Sachen gesehen, die mich ernsthaft am Guten im Menschen zweifeln lassen. Folter und Sex mit Tieren.»

Morgen im @szmagazin: @HNSGR und ich über Facebooks abgeschirmte Löschtruppe in Berlin. Einblicke in einen grauenha… https://t.co/yxGtpWVVoB — Till Krause (@tillkrause) 2013-07-22 14:22:09.0

Für ihre Arbeit erhalten die Löscher knapp mehr als der Mindestlohn. Mit dabei: Flüchtlinge aus Syrien, die Enthauptungsvideos sichten müssen.

Dass die Qualität der Inhaltsüberprüfung darunter leidet, weiss jeder, der auf Facebook herumsurft. Jene, die sich noch bemühen und Fremdenhass melden, erhalten dann meist nur: «Wir haben das von dir im Hinblick auf wegen Verherrlichung drastischer Gewalt gemeldete Video geprüft und festgestellt, dass es nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstösst.»

Kritik gegen diese «Gemeinschaftsstandards» werden abgeblockt. So soll ein Teamleiter gesagt haben: «Das ist deine Meinung. Du musst versuchen, so zu denken, wie Facebook es will.» Sprich: Hass tolerieren und nicht genau hinsehen. (pma)