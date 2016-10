Migros kontert offenen Brief gegen personalisierte Cumulus-Punkte

Die Migros hat das Cumulus-System überarbeitet. Neu gibt es für treue Kunden persönliche Rabatt-Coupons (BLICK berichtete). Das kommt bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) schlecht an. Sie fordert darum in einem offenen Brief mehr Transparenz vom Grosshändler.

«Die Migros dringt mit dem Instrument der personalisierten Werbung und Preisbildung in einen sehr sensiblen und privaten Bereich ihrer Kundinnen und Kunden ein», schreibt die SKS.

Grund: die Coupons widerspiegeln das Kaufverhalten. Kauft man etwa immer Sponsor-Sportriegel, gibts an der Kasse neu einen sogenannten Vorteilscoupon. Wer diesen beim nächsten Kauf von Sponsor-Produkten einlöst, bekommt dafür 25-fache Cumulus-Punkte gutgeschrieben.

Mehr Transparenz

Auch die SKS sieht bei diesem System Vorteile für die Kunden. Doch stösst den Konsumentenschützern sauer auf, dass die Migros nicht deklariert, dass die Coupons und Aktionen auf personalisierten Daten basieren.

Die Konsumentenschützer fordern die Detailhändlerin darum auf, sämtliche Gutscheine, Aktionen und Vergünstigungen, die unter Verwendung von persönlichen Einkaufsdaten erstellt werden, ab sofort als solche zu deklarieren.

Migros-Chef Herbert Bolliger (62) lässt diese Vorwürfe nicht gelten. Und greift darum höchstpersönlich in die Tasten: «Wir haben über unsere Aktivitäten im Bereich personalisiertem Marketing im Migros-Magazin frühzeitig informiert. Ebenfalls hat jedes Cumulus-Mitglied zugestimmt, dass seine Daten auch für personalisierte Angebote genutzt werden», schreibt er in einem Blog-Eintrag auf der Migros-Homepage.

Und erklärt gleich die Vorteile des Systems: «Wer Kleinkinder hat, kann von einem Angebot für Windeln profitieren.» Umgekehrt bringe es nichts, wenn ein Hundebesitzer ein Angebot für Katzenfutter bekomme.

Den Vorwurf der SKS lässt Bolliger darum nicht gelten: «Mit Geheimnistuerei hat das nichts zu tun.»