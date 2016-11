Coop Durchbruch: Eröffnung der 1. öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle

Noch rollen wenige Brennstoffzellen-Autos auf Schweizer Strassen. Das musste Coop-CEO Joos Sutter (51) in einem Interview mit einer deutschen Fachzeitung einräumen. Es sind bislang einzig die Modelle Hyundai ix35 Fuel Cell und Toyota Mirai. Es sei «ein typisches Henne-Ei-Problem», sagt Sutter. Ohne Tankstellen gebe es keine Autos – und ohne Autos keine Tankstellen.

"Ein Einstieg in die H2-Mobilität ist für uns ein weiterer logischer Schritt zu nachhaltiger Mobilität", so Joos Su… https://t.co/ph5iXcrcaX — Coop (@coop_ch) 2013-07-22 14:22:09.0

Darum gibt Coop jetzt beim Wasserstoff Gas: Die erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz eröffnete am Freitagvormittag in Hunzenschwil AG. Ganz in der Nähe der Tankstelle liegt das neue Coop-Verteilzentrum in Schafisheim.

Weitere Wasserstoff-Tankstellen in Planung

Coop wolle in ein «visionäres Mobilitätssystem» investieren, sagte Sutter bei der Eröffnung. Gleichzeitig nehme man den weltweit ersten mit Wasserstoff betriebenen Lastwagen mit Anhänger sowie zwölf Wasserstoff-Personenwagen in die eigene Wagenflotte auf.

Damit nicht genug: «Weitere Wasserstoff-Tankstellen in anderen Schweizer Regionen sind bereits in Planung», kündigt der Chef des Basler Grossverteilers an. Sutter bezeichnet sein Unternehmen als «Initialzünder einer zukunftsweisenden Technologie».

Den Wasserstoff lässt Coop übrigens am Laufwasserkraftwerk IB Aarau durch H2 Energy mittels Elektrolyse herstellen.