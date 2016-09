Entlassene Verkäuferin Viktoria Harmath (39) erzählt, wie sie von Swarovski schikaniert wurde :  «Dein Bauch ist so dick geworden!»

Für 3150 Franken brutto verkauft sie mit einem 70-Prozent-Pensum an der noblen Bahnhofstrasse Uhren. Erfolgreich. Sie ist 2015 die zweitbeste Uhrenverkäuferin aller 18 Swarovski-Läden der Schweiz. Und darf sich zur Belohnung eine Uhr im Wert von 700 Franken aussuchen.

In der Mitarbeiterbeurteilung wird sie ausdrücklich gelobt: «Viktoria ist sehr kundenorientiert. Sie ist sehr fle­xibel, motiviert und arbeitet immer mit guter Laune.» Für die Stellvertretung im Shop in den Monaten Juni und Juli 2015 bekommt sie nochmals eine Uhr.

Vier Wochen Zeit

Drei Monate später beginnen die Prob­leme. Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes (15) erhält eine «Aktennotiz» – eine Verwarnung. Da­rin werden ihre äussere Erscheinung und ihre Körpersprache kritisiert.

«Ein gepflegtes Make-up soll getragen werden», heisst es. Und: «Wir wünschen auf der Verkaufsfläche jederzeit eine gesunde und aktive Körperhaltung. Das Anlehnen an Vitrinen macht einen gelangweilten Eindruck», steht im Schreiben. Vier Wochen bekommt sie Zeit, diese Punkte zu verbessern.

Damit nicht genug: Die Chefin spricht sie in der Boutique – vor Kolleginnen – offen auf ihre Figur an. «Dein Bauch ist so dick geworden! Bist du schwanger?»

Oder schickt sie in die Parfumerie-Abteilung von Jelmoli, mit der Bemerkung: «Lass dich neu schminken!» Für Viktoria Harmath ist das eine Demütigung. «Ich bin kein Topmodel», sagt sie. «Aber ich bin nicht hässlich oder dick.»

Faire Behandlung im Vordergrund

Swarovski will den konkreten Fall Harmath auf Anfrage von BLICK nicht kommentieren. Die faire Behandlung der Mitarbeiter stehe aber im Vordergrund, heisst es am Hauptsitz in Wattens (A). Und: «Bezüglich Mobbing zeigt Swarovski null Toleranz», so Kommunikationschefin Andrea Durnthaler.

Viktoria Harmath nimmt sich die Kritik ihrer Chefin zu Herzen. Fortan schickt sie ihr vor der Arbeit per Whatsapp-Chat sogar Fotos der frisch lackierten Nägel und fragt sie: «Findest du es schön so?» Die Chefin lobt die Farbe, die Situation scheint sich zu entspannen. «Sie war zufrieden mit meinem Auftreten und mit meiner Leistung», erinnert sich

Viktoria Harmath.

Aus allen Wolken gefallen

Kurz vor Silvester der Knall: Am 30. Dezember 2015 muss die Verkäuferin bei der Chefin der Swarovski-Boutique im Jelmoli in Zürich antraben. «Du kannst gehen!», sagt die Chefin und liest Harmath die Kündigung vor. Aushändigen will sie ihr das Schreiben aber nicht. Es komme per Post.

«Ich bin aus allen Wolken gefallen», sagt die Verkäuferin. Erst recht, weil man nie mit ihr über die Erfüllung der in der «Aktennotiz» geforderten Punkte gesprochen habe. «Trotz guter Zeugnisse hat man mich einfach so auf die Strasse gestellt», sagt sie. Harmath wehrt sich und ficht die Kündigung an.

Es ist der Auftakt zu weiteren Auseinandersetzungen. Mit dem Wortlaut des Arbeitszeugnisses ist sie nicht einverstanden. «Es war nicht original unterschrieben, die Signaturen waren nur lausig hineinkopiert!» Sie verlangt eine verbesserte Fassung. Damit habe sich Swarovski «ewig lang Zeit» gelassen.

Zoff gibt es auch mit dem Kündigungsschreiben. «Es war von Mitarbeitern unterzeichnet, die gar nicht im Handelsregister eingetragen waren. Und nicht befugt waren, ein solches Dokument zu unterschreiben», so Harmath.

Keine Unterstützung vom RAV

Das hat Folgen. Die Entlassene kann sich nicht korrekt für Stellen bewerben. «Ich hätte längst wieder einen Job! Mehrere Stellen gingen mir durch die Lappen, weil ich kein Zwischenzeugnis vorweisen konnte und im Ungewissen war, ob ich überhaupt noch angestellt war», erzählt sie. Zudem bekommt sie vom RAV keine Unterstützung, bis der Fall geklärt ist.

Viktoria Harmath kann ihre Miete nicht mehr bezahlen. Sie muss aufs Sozialamt. «Swarovski hat mich zum Sozialfall gemacht. Das regt mich heute noch auf», klagt sie. Bei ihrem Ex-Arbeitgeber hört sich das so an: «Das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat bei Swarovski höchste Priorität.»

Am 12. August treffen sich die Parteien vor dem Friedensrichter. Harmath bekommt endlich ihr Zeugnis. «Ich habe dem Deal zugestimmt. Nach acht Monaten Schikane will ich einfach nur noch abschliessen. Und endlich wieder einen Job», sagt sie. 150 Bewerbungen hat sie verschickt.