Enorme Unterschiede bei den Strompreisen 2017 :  In Siselen heizt die Rechnung ein!

Gute Nachrichten für Konsumenten: Der Strompreis sinkt – und die Netzbetreiber geben die Einsparungen an die Kunden weiter. Die Kilowattstunde (kWh) kostet 2017 im Schnitt 20,2 Rappen. Das sind zwei Prozent oder 0,4 Rappen weniger als letztes Jahr. Der Abschlag wäre noch grösser, müssten wir nicht gleichzeitig mehr für die Ökostromförderung abgeben.

Unter dem Strich heisst das für die Schweizer Durchschnittsfamilie mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh: Sie zahlt noch 910 Franken für den Pfus, ein 20er-Nötli weniger als 2016. Das zeigen die neusten Daten der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom.

Gondo VS seit Jahren am billigsten

Doch die Unterschiede sind enorm (siehe Tabelle). Zwischen den Preisen der 660 Netzbetreiber liegen Welten. Am billigsten fahren die weniger als hundert Bewohner von Gondo VS. Sie bezahlen läppische 4,79 Rappen pro Kilowattstunde. Das bedeutet für die Durchschnittsfamilie Stromkosten von 215.60 Franken.

Stefan Burri (53), Leiter Sektion Preise und Tarife bei der Elcom, erklärt den Vorzugspreis mit einem Spezialdeal der Gemeinde: «Gondo hat einen Stausee auf Gemeindegebiet. Die Konzession beinhaltet, dass die Kraftwerkbetreiber der Gemeinde massiv verbilligten Strom liefern.»

1000 Franken Unterschied

Ist Gondo das Stromparadies, so ist Siselen BE die Stromhölle. Im 600-Seelen-Dorf im Berner Seeland kostet die Kilowattstunde 26,69 Rappen, fünfeinhalbmal so viel wie in Gondo und so viel wie nirgends sonst im Land. Siselen hat eine eigene Elektrizitätsversorgung. Und deren Jahresrechnungen heizen ein: Die Durchschnittsfamilie muss 1201 Franken blechen – fast 1000 Franken mehr als in Gondo.

«Wir haben den Unterhalt für die Infrastruktur ausgelagert», erklärt Heinz Nufer (61) von der Energiekommission im Dorf. «Dass wir am teuersten sind, ist ein Schock. Vielleicht müssen wir diskutieren, ob wir weiterhin einen eigenen Netzbetreiber nur für unser Dorf brauchen.» Privatpersonen sind an den lokalen Netzbetreiber gebunden, wechseln geht nicht. Das können in der Schweiz nur Grossverbraucher.

Hohe Preise in Tourismus-Orten

Manchmal liegen teuer und billig gleich nebeneinander: In Sufers GR zahlt die Durchschnittsfamilie 423.90 Franken. Der Grund ist der gleiche wie in Gondo VS: ein Stausee auf Gemeindegebiet. Nur 23 Kilometer Luftlinie entfernt in Lumnezia in der Surselva dagegen zahlt die Familie 1156.50 Franken pro Jahr an den Versorger Repower.

Elcom-Spezialist Burri: «Tourismus-Gemeinden wie Lumnezia müssen über das ganze Jahr eine aufwendige Infrastruktur betreiben, die nur zu Spitzenzeiten wie an Weihnachten voll genutzt wird. Die Strompreise müssen die Instandhaltung des Netzes aber für das ganze Jahr decken.»

Die Fakten belegen: Die Energie alleine kostet in Lumnezia mit 8,05 Rappen pro kWh nur leicht mehr als im Schweizer Schnitt, doch die Netznutzung schenkt mit 15,15 Rappen pro kWh tüchtig ein.