Erneuerbare Energien: First Solar streicht 27 Prozent der Stellen

Energie US-Firma First Solar will 27 Prozent der Stellen streichen

Bangalore – Der grösste US-Solaranlagenhersteller First Solar erwartet für das kommende Jahr einen überraschend niedrigen Umsatz und will mehr als ein Viertel seiner Stellen streichen. Wie das Unternehmen aus Arizona am Mittwoch mitteilte, sind weltweit 1600 Jobs betroffen.