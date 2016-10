Elektro Tesla-Chef Elon Musk kündigt neuartige Solar-Dachziegel an

Palo Alto – Nach dem Elektroauto in der Garage und dem Riesen-Akku im Haus will Tesla -Chef Elon Musk als dritten Schritt Solar-Ziegel auf die Dächer seiner Kunden montieren. Er stellte am Freitag in Kalifornien die neuen Dachpfannen vor.