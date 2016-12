Einigung mit US-Behörden :  Raiffeisen kommt ohne Busse davon

Raiffeisen hat mit dem amerikanischen Justizdepartement (DoJ) im Rahmen des Programms zur Beilegung des Steuerstreits eine Vereinbarung erzielt. Diese umfasst alle Raiffeisenbanken und Niederlassungen und sorgt dafür, dass das US-Bankenprogramm ohne Zahlung einer Busse abgeschlossen werden konnte. Das teilte die Bank am Morgen mit.

Raiffeisen hatte im November 2013 entschieden, am US-Programm zur Bereinigung der steuerlichen Vergangenheit rund um die Betreuung von Kunden mit US-Bezug teilzunehmen und reichte dem amerikanischen Justizdepartement (DoJ) am 31. Dezember 2014 einen entsprechenden Letter of Intent zur Teilnahme in der Kategorie 3 ein.

Die Kategorie 3 richtet sich an Banken, die kein US-amerikanisches Steuerstrafrecht verletzt haben. Die am 21. Dezember 2016 abgeschlossene Vereinbarung schafft Rechtssicherheit und beendet den Steuerstreit ohne Zahlung einer Busse.

Abgeschlossen sind bereits seit dem vergangenen Januar alle Fälle aus der Kategorie 2. Das sind Banken, welche mutmasslich Steuerdelikte begangen haben.