Eine Tafel für 20 Euro auf Ebay :  Einhorn-Schokolade von Ritter Sport lässt die Leute durchdrehen

«Quadratisch. Magisch. Gut.» – So wirbt der Schokoladen-Hersteller Ritter Sport für seine neue Sorte. Die Einhorn-Schokolade, die als limitierte Edition erschien, ist seit dieser Woche im deutschen Online-Shop von Ritter Sport und in ausgewählten Geschäften erhältlich. Sie stiess bei den Kunden auf einen solchen Anklang, dass sie nach nur wenigen Stunden ausverkauft war.

Server zusammengebrochen

Die Kreation baut auf einer Idee der Fans von Ritter Sport auf. Über die Crowdsourcing-Plattform Sortenkreation.de sind in der Vergangenheit immer wieder Vorschläge für eine Einhorn-Schoggi eingegangen. Der Erfolg war also vorpogrammiert. Der Ansturm auf die Glitzer-Schokolade war nach der Lancierung so gross, dass der Online-Shop zeitweise nicht mehr erreichbar war.

Auf Ebay für das Zehnfache erhältlich

Die weisse Schokolade mit Himbeerstückchen gibt es derweil nur noch auf Auktions-Plattformen zu kaufen. Während eine Tafel bei Ritter Sport 1,99 Euro kostete, zahlt man auf Ebay im Schnitt das Zehnfache. Es finden sich sogar Angebote von bis zu zwanzig Euro für eine Tafel der pinken Schoggi. «Die Preise, für die einige Tafeln auf Ebay und anderen Plattformen angeboten werden, sind auch aus unserer Sicht nicht okay. Leider haben wir aber keinen Einfluss darauf», kommentiert der Schokoladenproduzent auf Facebook.

Nachproduktion in Abklärung

Das Unternehmen zeigt sich überrascht von dem Riesen-Ansturm und verspricht: «Wir werden prüfen, ob eine Nachproduktion möglich ist.» Gute Neuigkeiten also für alle Einhorn-Fans.