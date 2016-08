Ein Jahr Swisspass – die Bilanz :  SBB gestehen Fehler ein

Aus blau mach rot: Am 1. August 2015 haben die SBB den Swisspass eingeführt. Und damit das altbekannte, blaue Bahn-Kärtli ersetzt. Jetzt zieht der Konzern Bilanz. Und die fällt weitgehend positiv aus. Aktuell sind 1,9 Millionen Schweizer mit dem Swisspass unterwegs. Ende Jahr sollen es gar über 2 Millionen sein, schreibt der Konzern in einer Medienmitteilung.

Das rote Kärtli will mehr als nur ein Bahnabo sein. Aktuell können Mobility-Angebote, die Hotelcard oder Skipässe auf den Swisspass geladen werden. In den nächsten Monaten wollen die SBB das Angebot ausbauen. Denn der Konzern sieht in der roten Karte ein «integrales Konzept» mit Angeboten aus Bereichen Mobilität und Freizeitaktivitäten.

Apropos rote Karte: Wie bereits angekündigt, wollen die SBB nächstes Jahr eine Swisspass-App für Smartphones und Tablets lancieren. Die Plastikkarte soll damit überflüssig werden, verspricht der Konzern. Einzig bei Skitickets oder beim Carsharer Mobility braucht es die Karte weiterhin.

Startschwierigkeiten bewältigt

Dass der Start nicht reibungslos geklappt hat, müssen auch die SBB zugeben. «In der Anfangsphase mussten einige Starschwierigkeiten bewältigt werden. Danach hat sich die Akzeptanz laufend verbessert», fasst der Konzern zusammen.

Vor allem die Kontrollgeräte machten anfänglich Probleme: Schlechte Akkus und lückenhafte Datensätze sorgten bei den Kontrolleuren für Unmut. Diese Mängel konnten behoben werden, heisst es. Was einen direkten Einfluss auf Zahl der Kundenreklamationen hatte: Diese haben sich mittlerweile auf sehr tiefen Niveaus stabilisiert, so die SBB.

Auch heben die SBB in ihrer Bilanz hervor, dass sie seit März 2016 auf die Speicherung der Kontrolldaten verzichten. Wobei dieser Schritt nicht ganz freiwillig kam. Erst war ein Rüffel vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten nötig.

Kein Problem sehen die Bundesbahnen bei der automatischen Verlängerung von Halbtax-Abo und GA. Der Trend der ersten Erneuerungswelle zeige klar, dass über 70 Prozent der Kunden ihr Abonnement nahtlos erneuern, schreiben die SBB. Ein Seitenhieb an die Konsumentenschützer, die den Konzern dafür heftig kritisiert hatten. (bam)