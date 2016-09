Ein Jahr nach dem grossen VW-Abgas-Bschiss :  Amag hat erst jedes zehnte Auto sauber

Gerade einmal 16'000 Fahrzeuge wurden in der Schweiz bisher umgerüstet: VW kann das Ziel definitiv nicht einhalten, bis Ende Jahr sämtliche vom Abgas-Bschiss betroffenen Dieselfahrzeuge umzurüsten. Dabei warb der Konzern letzten September noch lautstark: «Wir werden keine Zeit verlieren.» Das ist eine magere Bilanz zum Jahrestag des Dieselskandals am 18. September.

Die Volkswagen-Generalimporteurin Amag teilt BLICK mit: «Die letzten Fahrzeughalter werden wohl erst im neuen Jahr in die Garagen kommen.» Die Amag steht laut Sprecher Dino Graf in der Pflicht, alle betroffenen Autos umzurüsten. «Das ist eine Anordnung von Volkswagen.»

Der Grund für die Verzögerung liegt offenbar bei den deutschen Behörden. «Es gibt Modelle, für die zurzeit noch keine Software bereitsteht», so Graf.

Nahm der Schweizer VW-Generalimporteur den Mund zu voll? «Wir haben immer klipp und klar gesagt, dass wir bis Ende Jahr eine Lösung für alle betroffenen Fahrzeuge haben möchten», sagt Graf. Im Februar sagte Amag-CEO Morten Hannesbo (53) BLICK, dass seine Leute alle 130'000 Autos bis Ende Jahr updaten könnten. Inzwischen ist aber die Rede von 175'000 Fahrzeugen.

«Das ist dort völlig aus dem Ruder gelaufen»

Sara Stalder (49), Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz, zur bisherigen Reparaturbilanz: «Man wusste von Anfang an, dass dieses Ziel nicht realistisch war.» Doch viel schlimmer ist für Stalder die Information der betroffenen Kunden. Wer wissen wolle, wann sein Fahrzeug an die Reihe komme, werde abgewimmelt. «Der Ablauf ist völlig aus dem Ruder gelaufen.»

Amag-Sprecher Graf kontert: «Wir informieren die Kunden, wann für ihr Fahrzeug ein Update bereitsteht. Den Zeitpunkt der Ausführung bestimmt der Kunde.»

Amag und Volkswagen erhalten Rückendeckung aus Deutschland. «Die Politik stand auf die Bremse», sagt der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer (65) zu BLICK. Die deutsche Regierung wolle erst alle Lösungen prüfen.

Doch der Schaden ist angerichtet: Der Professor für Automobilforschung glaubt, dass der VW-Dieselskandal das Kaufverhalten der Kunden beeinflusst hat. «Die Nachfrage nach neuen Dieselfahrzeugen lässt nach.» Für die Schweiz trifft dies allerdings nicht zu: Hier nimmt der Dieselanteil laut Verband Auto Schweiz sogar leicht zu.

«Die werden alle klagen lassen»

Wer muss nun eigentlich für diesen Schlamassel geradestehen? Stalder dazu: «Wer auf Schadenersatz hofft, hat es in der Schweiz schwer.» Klagewillige müssten ihre Forderungen bei einer Stiftung in den Niederlanden einreichen. Das sieht auch Dudenhöffer so: «VW wird alle klagen lassen und bis zur letzten Instanz gehen.»

Anders in den USA: Dort haben Volkswagen und die Behörden einen Deal ausgemacht. Der Konzern blecht für den angerichteten Schaden, dafür gibts bis auf weiteres keine Strafverfolgung. Stalder dazu: «Es ist ein Skandal. In den USA knickt Volkswagen ein und entschädigt ihre Kunden mit Barem.»

Warum geht das bei uns nicht? «In der Schweiz fehlt ein Klageinstrument, mit welchem Geschädigte gemeinsam ihre Rechte geltend machen können.» Die Amag will die Haftungsfrage nicht kommentieren. Man könne keine Stellung zu Themen beziehen, die Volkswagen International beträfen.