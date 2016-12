Ein Drittel mehr Lottoscheine abgegeben :  Umsatz-Plus dank Rekord-Jackpot

Es geht heiss her in den Lotto-Annahmestellen. Mit jeder Ziehung erhöht sich die Anzahl der Lottospieler. Laut Kioskkette Valora wurden seit Anfang 2016 an den über 900 Verkaufsstellen pro Monat jeweils mehr als eine Million Lottoscheine getippt.

«Betrachtet man ausschliesslich die Monate Oktober bis Dezember, so ist eine Steigerung der monatlich abgegebenen Tippscheine um rund ein Drittel zu verzeichnen», sagt Valora-Sprecherin Stefania Misteli.

Zusätzliches Personal gegen Warteschlangen

Jetzt stürmen auch jene die Kioske, die sonst kaum einen Spielschein ausfüllen. Kioske erwarten einen zusätzlichen Andrang. Und ein Umsatzplus gegenüber dem normalen Tagesgeschäft.

«Dank der höheren Kundenfrequenz profitieren unsere Verkaufsstellen von teilweise höheren Umsätzen bei anderen Produkten», sagt Misteli. Damit es nicht zu Schlangen komme, werde zusätzliches Personal eingesetzt.