Doch der will davon gar nichts wissen :  Lidl hilft Tanner auf die Sprüngli

Das gibt Ärger am Hauptsitz von Lindt & Sprüngli in Kilchberg ZH. Der Discounter Lidl Schweiz nimmt diverse Produkte von Schoggi-König Ernst Tanner (70) erstmals ins Sortiment. Unter anderem ab nächstem Donnerstag die exklusiven Lindt-Excellence-Tafeln und etwas später dann den Gold-Teddybären. Der Schoggi-Konzern dürfte Freude am neuen Absatz durch den Discounter haben, möchte man meinen.

Doch der Lindt-Präsident und -CEO führt mit Lidl und seinem Chef Georg Kröll (48) überhaupt keine Geschäftsbeziehung. Tanner will mit den deutschen Discountern Aldi und Lidl nichts zu tun haben. Denn sie verwässern ihm die Premiumstrategie für seine Markenschokolade. Und machen es Lindt & Sprüngli schwer, Höchstpreise im Handel zu rechtfertigen. «Die grossen Retailer schätzen es sehr, dass unsere Produkte nicht bei Hard-Discountern angeboten werden», sagte Tanner in diesem Frühjahr zu BLICK. Lindt würde nie zu Hard-Discountern gehen. Kurz: Lindt will etwas Besonderes sein und kein Ramschprodukt.

Lidl Schweiz unterläuft die Exklusiv-Verträge zwischen Lindt und den Händlern wie den Grossverteilern Coop und Migros oder Warenhäusern wie Manor. Und sticht sie rechtzeitig zum wichtigen Weihnachtsgeschäft mit Kampfpreisen aus. Die Lindt-Excellence-Tafeln kosten bei Lidl 1.85 Franken. Coop verlangt von seinen Kunden 2.85 Franken. Die Migros 2.95 bis 3.40 Franken pro Excellence-Tafel.

Der Discounter beschafft sich die Lindt-Produkte «aus mehreren Quellen» auf dem Graumarkt, sagt Lidl-Sprecherin Corina Milz. Kurz: via Parallelimport.

Aldi macht mit Gold-Teddy Schlagzeilen

Vor zwei Wochen erst machte der SonntagsBlick den Preiskampf von Aldi Suisse mit grau-importierten Lindt-Teddybären publik. Während der Discounter 2.99 Franken verlangt, kostet

der Schoggi-Teddy bei Coop 4.40 Franken. Bei Lidl kommt er demnächst für 2.85 Franken ins Regal, weiss BLICK.

In den Vorjahren sorgte Aldi mit Tiefpreisen für Lindt-Goldhasen und Lindor-Kugeln für rote Köpfe beim Schoggi-Konzern.

Am Hauptsitz in Kilchberg macht man (noch) die Faust im Sack. Ob man gegen Lidl vorgeht, will man nicht offenlegen. «Wir halten nach wie vor an unserer Premium-Strategie fest», sagt Sprecherin Nathalie Zagoda.

Für Denner gilt das allerdings nicht. Mit der Discount-Tochter der Migros arbeitet Lindt über 20 Jahre zusammen. Denner sei ja kein Hard-Discounter wie Aldi und Lidl, sagte eine Sprecherin im März dieses Jahres.