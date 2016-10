Elon Musk: Pläne des SpaceX-Gründers für Mars-Besiedlung

Kürzlich stürzte die europäisch-russische Mars-Sonde «Schiaparelli» auf dem roten Planeten ab – Elon Musk (45) träumt aber weiterhin vom All: Der Tesla- und SpaceX-Gründer will den Mars erobern.

Bis zu einer Million Menschen sollen in den nächsten 40 bis 100 Jahren den Mars besiedeln. Das verkündete er vor einem Monat. Am Sonntagabend gab Musk im Online-Forum Reddit neue Details bekannt.

1000 Raumschiffe sollen je 100 Personen zum Mars transportieren, schreibt die «Los Angeles Times». Die Reise wäre aber nicht unbedingt ohne Rückkehr: Laut Musk soll auf dem Mars eine Tankstelle gebaut werden, um die Raketen mit Methan-Treibstoff zu tanken. So könnten die Raumschiffe wieder zur Erde zurück.

Kuppeln aus Kohlefaser und Glas

Das Herzstück der Kolonie bilden dann Kuppeln, die aus Kohlefaser und Glas bestehen. Durch unterirdische Gänge werden sie miteinander verbunden. Bergerwerks-Roboter sollen die Tunnel ausheben.

Bevor es aber soweit ist, will Musk ab 2018 mit Dragon-Raumkapseln unbemannte Flüge zum Mars schicken. Damit will er herausfinden, wo man auf dem Roten Planeten am besten landen kann. Und wie man zu Wasser kommt, um daraus Sauerstoff und Treibstoff zu erzeugen.

Die erste bemannte Mission soll 2024 starten und ein Jahr später den Mars erreichen. Die dutzend Ankömmlinge hätten die Aufgabe, eine erste Basisstation und eine Treibstoffabrik zu errichten. (bsh)